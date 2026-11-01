Кожні 41 секунду – нова уражена ціль: "Мадяр" повідомив про рекорд СБС

У жовтні підрозділи Сил безпілотних систем у середньому уражали ворожу ціль кожні 41 секунду. За місяць вони завдали російським військам втрат у 16 796 осіб, що стало рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Про результати роботи повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Яких результатів досягли Сили безпілотних систем у жовтні?

Протягом жовтня підрозділи угруповання СБС уразили 64 807 ворожих цілей. Також втрати російського особового складу становили 16 796 військових.

Цей показник став рекордним для угруповання СБС за час повномасштабної війни. Він на 52,55% перевищив результат серпня та на 24,71% – вересня.

У середньому за добу російські війська втрачали 542 військових. Найбільший добовий показник зафіксували 24 жовтня – тоді, за даними Бровді, було уражено 701 російського військового.

Загалом за місяць підрозділи угруповання виконали 255 605 бойових місій. З них близько 151,5 тисячі були ударними, ще приблизно 104 тисячі – розвідувальними.

За інформацією командувача СБС, близько 69,5% втрат російського особового складу припали на три напрямки:

Добропільсько-Покровський,

Олександрівський

Гуляйпільський.

Бровді наголосив, що наведені цифри стосуються виключно підрозділів угруповання Сил безпілотних систем і не враховують результати інших складових Сил оборони України.

Нагадаємо, у Центрі спецоперацій "Альфа" СБУ повідомили, що за верифікованими даними їхні оператори знешкодили 3198 російських військових протягом одного тижня.

З них 2146 окупантів було вбито, ще 1052 – поранено. У спецпідрозділі наголосили, що це рекордний результат за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий проміжок часу.