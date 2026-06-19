Мінус сховище газу, засоби ППО та логістика у Криму: ЗСУ успішно вгатили по окупантах

Українські військові продовжують систематично знищувати ворога. Сили безпілотних систем завдали потужних ударів по окупантах.

Про це повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що відомо про атаку ЗСУ?

Українські БпЛА завдали удару по Глібівському підземному сховищі газу на півострові Тарханкут, яке забезпечує регулювання сезонних і добових норм споживання, а також підтримує стабільний тиск в газотранспортній системі.

Українські захисники вгатили по ворогу: дивіться відео

СБС також уразили:

Тепловоз у Криму;

РЛС П-18 "Терек" на Запоріжжі;

НРЛС "Репейнік" у Криму;

МТЛБ ЗУ-23 на Луганщині;

МТЛБ ЗУ-23 на Луганщині;

Паливозаправники на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині;

Цистерну з ПММ на Луганщині;

КСП підрозділу зі складу 656 МСП на Донеччині;

Логістичний транспорт ворога на Луганщині та Запоріжжі;

Останні новини про успішні удари українських військових

Уночі проти 13 червня українські дрони ефективно відпрацювали по об'єктах ворога на території анексованого Криму. Під ударом опинився завод "Титан" в Армянську.

У місцевих пабліках повідомляють про серію з 23 вибухів та значні пошкодження цехів, а також евакуацію персоналу. Інформація про масштаби руйнувань і наслідки уточнюється.

Українські військові провели успішну атаку на нафтогазоносний термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили й позиції ППО країни-агресорки.

Безпілотники СБУ уразили п'ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.