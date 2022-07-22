В Україні арештували додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з росії

Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук та Оксана Марченко володіли активами, управління якими здійснювалося з росії. Розраховувати на них пара вже більше не може.

Віктор Медведчук та Оксана Марченко володіли великою кількістю активів, які отримували завдяки відмиванню російських грошей. Потім ці кошти скеровувалися на діяльність проти України.

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Арешт активів Медведчука та Марченко

Служба безпеки України повідомила про арешт майна та інших активів Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Зокрема, суд наклав арешт на корпоративні права ТОВ (статутний капітал 38 мільйонів гривень), банківські рахунки (1,3 мільйона гривень), земельні ділянки площею 3 та 5 гектарів, а також приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

Схема відмивання грошей полягала у заведенні російських грошей на ТОВ, яким володів Медведчук. Вони мали бути спрямовані на "оплату та утримання" готелів Марченко у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

СБУ у ході розслідування вдалося викрити докази фінансування з росії та встановити весь перелік суб'єктів ворога. Медведчук інкримінують ще дві статті: відмивання коштів та фінансування діяльності, спрямованої на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу в Україні або захоплення державної влади.

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