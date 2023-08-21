Арешт на мільярд гривень: СБУ вилучила майно російського генерала в Полтавській області

У Службі безпеки 21 серпня розповіли, що правоохоронцям вдалося арештувати майно російського генерала в Полтавській області. Загальна сума вилучених активів перевищила 1 мільярд гривень.

У СБУ також наголосили, що мовиться про генерал-полковника Валерія Капашина. Він є начальником федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі Росії.

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Яке майно російського генерала арештували

У СБУ наголосили, що до списку арештованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів. Зокрема, це понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавської області.

Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тисячі метрів квадратних,

– мовиться у дописі служби.

Правоохоронці також зазначили, що майно Капашин оформив на власну доньку і зятя, які проживали в Україні. Однак напередодні повномасштабного вторгнення Росії, вони виїхали на батьківщину їхнього батька й навіть отримали громадянство країни-агресора.

СБУ арештувала майно російського генерала на суму понад 1 мільярд гривень / Фото СБУ

Представники СБУ наголосили, що російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

"Близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів у Росії й тимчасово окупованому Донбасі. Далі частину цих грошей вони спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів", – розповіли в СБУ.

Правоохоронці також сказали, що під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, вдалося виявити військову форму російського зразка, заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу країни-агресорки й сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.

За цю діяльність російському генералові загрожує від 3 до 39 років позбавлення волі, коли його вину у законний спосіб доведуть у суді.

В Офісі генпрокурора розпочали кримінальне проводження

Правоохоронці з Офісу генпрокурора зазначили, що наразі прокурори здійснюють процесуальне керівництво у справі щодо представників державних органів Росії, які придбали на території України низку підприємств та зареєстрували їх на громадян України.

В Офісі генпрокурора покази вилучене майно російського генерала / Фото Офісу генпрокурора

За клопотанням прокурорів ухвалою суду на це майно накладено арешт. Загальна вартість вилучених активів становить більш як 1 мільярд гривень,

– сказали в Офісі генпрокурора.

Там також додали, що в приміщеннях російського генерала також вдалося виявити та вилучити готівку на суму 16, 5 тисяч доларів США. Наостанок правоохоронці зазначили, що наразі вирішується питання щодо подальшої націоналізації майна окупанта на користь України.

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