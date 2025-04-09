СБУ допитала полонених китайців: що вдалося дізнатися
- СБУ вперше взяла у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії проти України.
- Допит дозволив дізнатися імена полонених: Ванг Гуанцзюн та Чанг Ренбо.
Напередодні Силам оборони вдалося вперше взяти у полон двох громадян Китаю, які брали участь у війні проти України на боці Росії. Служба безпеки України допитала їх.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Що вдалося дізнатися СБУ від полонених китайців
Стало відомо, що СБУ уже провела перший допит китайський полонених. Правоохоронцям вдалося дізнатися імена китайських солдатів.
Як звати китайських військовослужбовців, котрі потрапили в полон до ЗСУ:
- громадянин Китайської Народної Республіки Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ПІБ китайською: 王广军), 1991 року народження;
- громадянин Китайської Народної Республіки Чанг Ренбо (Zhang Renbo, ПІБ китайською: 张仁波), 1998 року народження.
Що відомо про взяття в полон громадян Китаю
Учора, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео із захопленими в полон громадянами Китаю. За його словами, вони потрапили в полон поблизу населених пунктів Тарасівка та Білогорівка на Донеччині.
Відомо, що операцію із взяття в полон громадян Китаю провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.