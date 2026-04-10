Таку думку висловив політолог Олексій Курпас, коментуючи знищення хакерських мереж Росії.

Як змінилася роль України у сфері глобального кіберзахисту?

За його словами, Служба безпеки України впевнено утвердилася як один із ключових учасників глобальної системи кіберзахисту, перейшовши до рівня повноцінного партнера. Курпас зауважив, що йдеться вже не про допоміжну роль, а про спільне лідерство в операції, що охоплює кілька юрисдикцій і базується на високому рівні взаємної довіри.

Така координація з Європейським Союзом і американськими структурами є індикатором визнання високого рівня української спецслужби. Ліквідувавши загрозу для США та ЄС, СБУ допомагає створювати нову модель кібербезпеки,

– наголосив експерт.

Політолог вважає, що ця операція стала фактично початком створення неформального "цифрового НАТО".

Це новий вимір співпраці, адже формується спільна модель реагування на виклики та зростає взаємна залежність у сфері кіберзахисту. Що у свою чергу дозволяє говорити про зародження кіберальянсу, де Україна – не тільки об’єкт захисту, а і його активний постачальник,

– зазначив Курпас.

Він додав, що операція СБУ та ФБР є показовою не лише з точки зору викриття чергової активності російських спецслужб у різних країнах.

"Хоча декому на Заході про такі загрози слід нагадувати регулярно. Вона демонструє якісну трансформацію СБУ під керівництвом Євгенія Хмари. Від національного органу безпеки до міжнародного гравця. У контексті сучасної війни це означає, що Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці", – написав політолог.

Що цьому передувало?

Служба безпеки України спільно з ФБР та європейськими спецслужбами викрили розгалужену мережу російських кібершпигунів.

Вони отримували доступ до даних, зламуваючи маршрутизатори по всьому світу, зокрема й в Україні. Після цього з пристроїв витягували інформацію, що становила інтерес для російської розвідки.