СБУ на кордоні з Білоруссю тренувалася запобігати диверсії: фото навчань

Служба безпеки України провела навчання біля кордону з Білоруссю. Тренувались запобігати "диверсії" у військовій частині.

Міжвідомчі навчання провели у Житомирській області. Силовики відпрацювали алгоритми знешкодження умовних "диверсійних" груп.

Важливо СБУ переходить на посилений режим служби, щоб запобігти російським терактам

Знешкоджували "диверсантів"

За легендою, вороги намагалися проникнути до однієї з військових частин, аби здійснити серію "вибухів". Двох "диверсантів" знешкодили Збройні сили, а спецпризначенці СБУ нейтралізували інших "ворогів".

Зазначили, що тренування пройшли в умовах, максимально схожих до реальних. Після закінчення навчань організатори проаналізували стан захищеності військового об'єкта.

Біля українських кордонів у Білорусі Москва з Мінськом проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022". Через це Росія стягнула туди свої війська. За планом навчання мають закінчитись 20 лютого. У Білорусі обіцяють, що після цього російські військові покинуть країну.

Навчання СБУ / Фото спецслужби:

СБУ працюватиме посилено

Українські силовики працюватимуть у посиленому режимі. Таке рішення в СБУ схвалили через загострення на Донбасі. Події назвали черговим елементом гібридної війни проти України.

СБУ переходить на посилений режим, щоб не допустити провокацій, терактів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини. В Україні готові реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

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