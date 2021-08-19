СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка закликала до порушення територіальної цілісності України

У Луцьку кіберфахівці СБУ нейтралізували потужну ботоферму, яку фінансувала Росія. Зловмисники через соцмережі закликали до порушення територіальної цілісності України.

За завданнями "кураторів" вони агітували за приєднання східних областей до РФ. Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій було створено тисячі фейкових акаунтів.

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Намагаючись приховати протиправну діяльність, зловмисники використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв'язку. "Техніку" розмістили на шістьох підпільних адресах.

Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи,

– зазначили в СБУ.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми – мешканець обласного центру. Під час обшуків за адресами розташування "осередку" правоохоронці виявили:

GSM-шлюзи;

комп'ютерне обладнання;

банківські картки;

понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв'язку;

фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності винних.

Служба безпеки ліквідувала у Луцьку потужну ботоферму / Фото СБУ