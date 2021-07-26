СБУ ліквідувала потужну проросійську ботоферму на Прикарпатті
Джерело:СБУ
На Прикарпатті правоохоронці виявили потужну ботоферму, яку створили для замовників з Росії. Фейки були потрібні для розповсюдження неправдивої інформації та "накрутки" вподобань.
Залучити 12 тисяч SIM-карток
Організував ботоферму мешканець Прикарпаття. Відомо, що він є спеціалістом з інформаційних та телекомунікаційних технологій.
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Від початку 2021 року зловмисник використав для реєстрації фейкових профілів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.
Ботоферма працювала у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях, а замовниками "послуг" переважно були клієнти з Росії.
Зловмисник залучив близько 12 тисяч SIM-карток
"Потужності" використовували, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. У основному, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах,
– розповіли в СБУ.
Усі розрахунки зловмисники вели в рублях.
Правоохоронці провели обшуки
Слідчі дії провели вдома в організатора ботоферми. Правоохоронці вилучили:
- SIM-шлюзи,
- комп'ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання,
- майже 3 тисячі SIM-карток операторів мобільного зв'язку.
Правоохоронці провели слідчі дії вдома у зловмисника
Наразі тривають слідчі дії. Після їхнього завершення мешканцю Прикарпаття оголосять про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів.