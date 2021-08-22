У СБУ нагороджують іменною монетою Баканова: як спецслужба пояснює це

У Службі безпеки України викарбували пам'ятну монету ь з ім'ям чинного голови відомста Івана Баканова. У відомстві зазначили, що це є загальноприйнятною практикою для багатьох спецслужб світу.

Про те, що в СБУ нагороджують персональною монетою лейтенанта Баканова, раніше повідомили ЗМІ. Це вперше в історії спецслужби викарбували пам'ятну монету з ім'ям чинного голови відомства.

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Пояснення Служби безпеки

У СБУ 24 каналу підтвердили наявність іменної монети Баканова. Там також додали, що у 2021 році відбулося стандартне вручення відзнак випускникам Національної Академії.

Зокрема, їх відзначили іменними коїнами (монетами), що є загальноприйнятною практикою для багатьох спецслужб світу,

– пояснили у відомстві.

Крім того, у спецслужбі наголосили, що всі намагання окремих людей трактувати цю звичайну подію під будь-яким іншим кутом є винятково спробою інформаційної маніпуляції.

Пам'ятні монети в СБУ на честь Баканова

Про нагородження монетами імені Баканова першим повідомило ZN.UA. Видання звернуло увагу, що на честь першого голови СБУ Євгена Марчука чи Володимира Радченка, який обіймав посаду двічі, такі монети не випускали.

"Вручали всім випускникам Академії СБУ. Пафос при врученні був такий, ніби вручали від заслуженого, героїчного ветерана українських спецслужб", – розповіло джерело ЗМІ.

Там також уточнили, що пам'ятна монета Баканова не є відомчою відзнакою, оскільки не входить до числа 4 регламентованих нагород СБУ. Тому її виготовлення не могло здійснюватися за бюджетні гроші.