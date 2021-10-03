СБУ намагались перешкодити показу розслідування про Зеленського "Офшор 95"

Показ фільму "Офшор 95" ледь не було зірвано після дзвінка з погрозами, який надійшов у КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.

Про це "Українській правді" розповів один з київських чиновників, обізнаний із ситуацією.

Нагадаємо Офшор 95: журналісти випустили розслідування про бізнес Зеленського і його оточення

"Українська правда" зв'язалася з працівниками КМДА, які розповіли, що після рішення директора "Малої опери" дозволити показ, у КМДА зателефонував чоловік, який представився начальником СБУ і пригрозив "проблемами, якщо показ все ж відбудеться",

– повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що "Слідство.Інфо" підготувало розслідування, присвячене таємному офшорному бізнесу президента України Володимира Зеленського. Його планувалося показати в "Малій опері" в Києві у неділю ввечері.

Проте вдень директор "Малої опери" Олексій Прасол повідомив головному редактору "Слідство.Інфо" Анні Бабинець, що показ не відбудеться.

Фільм "Офшор 95" – частина міжнародного проєкту Pandora Papers, в якому зібрано інформацію про активи та таємні угоди 130 найбагатіших людей світу, в тому числі топ-політиків. Від України над проєктом працює "Слідство.Інфо".