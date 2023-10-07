Мінуснули гордість Росії: СБУ навела HIMARS на російський "Солнцепьок"

Російським окупантам продовжують завдавати колосальних втрат. СБУ повідомила, що вдалося навести HIMARS на російський "Солнцепьок". Окрім того, опублікували епічне відео.

У СБУ заявили, що позицію "Солнцепьока" – тяжкої вогнеметної системи та гордості російського ВПК – зафіксували співробітники Запорізького управління СБУ. Окупанти хотіли завдати удару по позиціях українських воїнів, які йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку.

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Але завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепьок" знищили разом із екіпажем та повним боєкомплектом,

– мовиться у повідомленні.

Все завершилося майже святковим салютом. У мережі показали епічні кадри, як палає російський "Солнцепьок".

СБУ знищила "Солнцепьок": дивіться відео СБУ

Втрати росіян

Російські окупанти зазнають колосальних втрат. Станом на 7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 281 700 загарбників. Окрім того, вдалося "мінуснути" чимало ворожої техніки. Не обійшлося й без суттєвих збитків для Чорноморського флоту країни-терористки. Його відтісняють з тимчасово окупованого Криму. Російським загарбникам показують, що у них залишилося зовсім мало часу на захоплених територіях.