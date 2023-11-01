СБУ навідалася з обшуками до міськради та мера Ужгорода, – ЗМІ
Джерело:Віталій Глагола
ЗМІ повідомляють, що СБУ проводить обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. Візит стосується питання причетності до незаконного виїзду за кордон.
Правоохоронці підозрюють окремих посадовців міської ради у протиправній діяльності. Чи причетний до цього сам Андріїв – невідомо.
Дивіться також "Архангел" в обличчі масажиста із Макіївки: що відомо про секту "АллатРа", якою зацікавилась СБУ
Обшуки в Ужгороді
ЗМІ повідомляють, що СБУ 1 листопада проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва та Ужгородській міськраді. Повідомляється, що правоохоронці фіксують дані про протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України.
СБУ завітало до Ужгородської міської ради / Віталій Глагола
Більше деталей візиту правоохоронців станом на зараз немає. Також наразі невідомо імена ймовірних причетних до незаконного виїзду.