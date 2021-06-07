Це фейк, – СБУ про інформацію щодо викриття "агента українських спецслужб" у Росії

У Службі безпеки України спростували інформацію ФСБ про нібито викриття "агента українських спецслужб". Спецслужба не може здійснювати свою діяльність за кордоном.

Так, інформація про затримання начебто агента – це фейк. Про це 24 каналу розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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У нас в законодавстві чітко прописано, що СБУ – це спецслужба, яка діє виключно на території України,

– зауважив речник.

Дехтяренко наголосив, що СБУ навіть не має мандата, аби діяти за кордоном.

Чи справді ФСБ затримала українця Олексія Семеняку

Російська спецслужба оприлюднила відео затримання. Ймовірно, мовилось про експерта з кібербезпеки Олексія Семеняку. У Москві переконували нібито чоловік вже покинув Росію та не зможе повернутися у неї протягом 25 років.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що інформацію стосовно затримання буцімто Семеняки ще перевіряють.

Що говорили у Росії щодо затримання