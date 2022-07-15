У СБУ назвали 100 російських телеграм-каналів, які мімікрують під українські

Ворог воює проти українців ще й на інформаційному фронті, тож аби не стати жертвою пропаганди, слід дізнаватися інформацію лише з перевірених джерел.

​​Служба безпеки України оприлюднила спільну заяву щодо захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів.

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У СБУ зауважили, що, не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує кремль.

Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше Служба безпеки України у межах відповідних кримінальних проваджень.





Псевдоукраїнські телеграм-канали, які працюють на кремель / Фото СБУ

Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України,

– наголосили у СБУ.

Українські силовики також відзначили, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках.

"Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства", – наголосили у СБУ.

кремль провалив просування наративу про "неонацистів" в Україні

У кремлі роками поширювали дезінформацію та відверту брехню, пов'язану з Україною. Але повномасштабна війна розставила усе на свої місця. Зокрема, показала, хто справжні "неонацисти". І хоч цей наратив окупанти намагались всіляко пов'язати саме з Україною, їм це не вдалось. Майже 50 країн ООН не вірять у відповідні меседжі. Ба більше, вони засуджують такі заяви стосовно нашої держави.

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