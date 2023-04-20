Затримання СБУ симпатиків "руского міра" не дає Росії формувати свою агентурну мережу, – експерт
Джерело:"Цензор.Нет"
Служба безпеки України системно затримує "ждунів" і колаборантів, підриваючи спроби спецслужб Росії створювати нові сітки агентів.
Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Він наголошує, що насправді такі персонажі – більш небезпечні, ніж може здатися.
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СБУ працює над безпекою тилу
Експерт акцентує, що зачистка прихильників "русского міра" – це питання безпеки тилу.
Росіяни намагаються працювати в Україні із залишками проросійських громадян, які навіть за рік Великої війни не змінили свої погляди,
– підкреслює Голобуцький.
"Саме на таких "любителів Кремля і лаптєй" дотепер робить ставку Росія. З них формують сітки інформаторів, навідників, агітаторів. І саме ефективна робота СБУ із затримання симпатиків "русского міра" не дає Росії формувати свою агентурну мережу", – вважає політолог.
Голобуцький також прокоментував резонансну історію із затриманням одеського таксиста, який хвалив Путіна та заявляв, що катування українських солдатів росіянами – це фейк.
Глянув відео, де таксист Саша вже на фоні символіки СБУ, розкаюється і каже, що все переосмислив. Впевнений, що переосмислити сам так швидко Олександр нічого не міг. А скільки років дати йому на детальні роздуми буде вирішувати вже суд,
– резюмує експерт.