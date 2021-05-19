СБУ не має підтвердження, що в Аксьонова є російський паспорт

Служба безпеки України не має документального підтвердження про наявність російського паспорта у народного депутата Андрія Аксьонова. Однак наразі з'ясовують обставини справи, до якої причетний політик.

СБУ має відкрите кримінальне провадження, в його межах триває досудове слідство. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі СБУ.

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Підозру депутат не отримував

Справа стосується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. До речі, у провадженні досліджують обставини організації та проведення 11 травня 2014 року у Добропільському районі Донецької області незаконного референдуму. Однак повідомлення про підозру Аксьонову не вручали.

СБУ не має документального підтвердження, що в Аксьонова є паспорт Росії,

– сказали в СБУ.