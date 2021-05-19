СБУ не має підтвердження, що в Аксьонова є російський паспорт

Служба безпеки України не має документального підтвердження про наявність російського паспорта у народного депутата Андрія Аксьонова. Однак наразі з'ясовують обставини справи, до якої причетний політик.
СБУ має відкрите кримінальне провадження, в його межах триває досудове слідство. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі СБУ.
До речі Під крики "Ганьба": скандальний Аксьонов склав присягу нардепа в Раді – відео
Підозру депутат не отримував
Справа стосується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. До речі, у провадженні досліджують обставини організації та проведення 11 травня 2014 року у Добропільському районі Донецької області незаконного референдуму. Однак повідомлення про підозру Аксьонову не вручали.
СБУ не має документального підтвердження, що в Аксьонова є паспорт Росії,
– сказали в СБУ.
Коли Аксьонов складав присягу нардепа, у Раді звернулись до СБУ щодо його іноземного громадянства. У Службі зазначили, що депутатам можуть наразі надати таку саму відповідь.Зверніть увагу! Аксьонов потрапив до Верховної Ради як представник партії "Порядок". Він переміг на довиборах в окрузі №50 у Донецькій області.
Чи має насправді Аксьонов російський паспорт
- Ще до початку російської окупації Аксьонов був мером Добропілля, що на Донбасі.
- Згодом з'явилась інформація, що у 2014 році Аксьонов займався організацією псевдореферендуму у селищі Новодонецьке на Донеччині.
- Потім він нібито втік до окупованого Криму й отримав там російський паспорт.
- Про це розповів представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський, а також підтвердили у державних органах Росії.