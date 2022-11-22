Не Києво-Печерською лаврою єдиною: СБУ прийшла з обшуками до МП на Рівненщині

Служба безпеки України перевіряє Корецький Свято-Троїцький монастир та приміщення Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Вони розташовані на Рівненщині.

Безпекові заходи проходять сьогодні, 22 листопада. До речі, також СБУ перевіряє Києво-Печерську лавру.

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СБУ прийшла з обшуками на Рівненщину

Як стало відомо, на Рівненщині СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (місто Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (село Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні,

– зазначили у відомстві.

На Рівненщині СБУ перевіряє монастир / Фото Служба безпеки України

Зокрема, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож вказані заходи проводяться для:

недопущення використання релігійних громад як осередку "русского міра";

перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці:

проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

СБУ прийшла у Києво-Печерську лавру

Зранку 22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. Так, на території лаври проводять контррозвідувальні заходи.

У СБУ підкреслюють, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей. Храми – одне з таких.

Нагадаємо, що 13 листопада спалахнув скандал навколо Києво-Печерської лаври. Мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.

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