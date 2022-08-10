СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа від "Партії регіонів" маркова

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук екснардепа від "Партії регіонів". Мовиться про ігоря маркова, який був депутатом Одеської міської ради та Верховної Ради.

На рахунку маркова не одна підозра. Зокрема, його звинувачують за шістьма статтями.

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У червні екснардепу оголосили підозру в колабораціонізмі, наразі його підозрюють за ще п'ятьма статями, зокрема:

про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

про колабораційну діяльність;

про пропаганду війни;

про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників.

В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни та ефіри у прокремлівських ЗМІ. У його діяльності знайшли розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо,

– пояснили у СБУ.

Що відомо про ігоря маркова

У 2012 році марков став депутатом Верховної Ради. А вже у 2013 році Вищий адміністративний суд України зобов'язав ЦВК позбавити його депутатського мандата через фальсифікацію результатів виборів в окрузі №133 (Одеська область). Після початку судового розгляду марков за власним бажанням вийшов із фракції "Партії регіонів".

У 201-му суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепа у вигляді утримання під вартою. Йому інкримінували побиття учасників пікету проти встановлення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі у 2007 році.

У 2014 році Турчинов повернув йому мандат, наступного дня група його прихильників спробувала штурмом взяти будинок Приморського районного суду, вимагаючи його звільнення у зв'язку з депутатською недоторканністю. Після восьмигодинного засідання суд маркова звільнили з-під варти.

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