Наказав йти з Криму: СБУ оголосила підозру генералу Росії, який командував захопленням Херсона

Генерал армії Росії Олександр Дворніков отримав заочну підозру за планування та ведення агресивної війни проти України. Саме він 24 лютого 2022 року віддав наказ розпочати наступ з окупованого Криму та захопити Херсонщину.

За повідомленням Служби безпеки України та Херсонської обласної прокуратури, колишній командувач Південного військового округу залучив до вторгнення масштабне угруповання військ.

Наступ планували розвивати на Одесу та Миколаїв

Для прориву українського кордону він задіяв підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, а також 22-й армійський корпус Чорноморського флоту Росії.

Наземні сили окупантів заходили на територію Херсонської області через контрольно-пропускні пункти Чонгар і Каланчак. Перед перетином лінії розмежування російські військові попередньо обстріляли ці пункти з різних зразків озброєння.

Паралельно з просуванням піхоти російська авіація завдавала ударів по цивільній інфраструктурі Херсонщини. Зокрема, під масований вогонь ворожої авіації потрапив аеродром у Чорнобаївці.

Слідчі з'ясували, що Олександр Дворніков безпосередньо керував захопленням плацдарму на правому березі Дніпра. Після окупації обласного центру ворожі підрозділи планували стрімко рухатися далі для захоплення Миколаєва, Одеси та всього Причорноморського регіону.

План прориву зірвали Сили оборони

Українські військові зупинили наступальні дії противника та зруйнували його стратегічні плани. Вже 11 листопада 2022 року підрозділи Сил оборони вибили окупаційні війська та повністю звільнили правобережну частину Херсонської області.

Наразі правоохоронці кваліфікували дії російського генерала за частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ведення агресивної війни. Слідчі продовжують заходи для притягнення фігуранта до реальної відповідальності.