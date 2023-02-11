Сприяє масовим репресіям: голові слідчого комітету Росії Бастрикіну повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру голові слідчого комітету Росії Олександру Бастрикіну. Він сприяє масовим репресіям на тимчасово окупованих територіях України.

СБУ зібрала масштабну доказову базу на очільника слідчого комітету Росії. Зокрема, правоохоронці задокументували діяльність Бастрикіна щодо запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах Півдня та Сходу України.

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Бастрикін причетний до придушення руху опору

Голова ворожого слідчого комітету виконує завдання вищого військово-політичного керівництва Росії щодо придушення руху опору в Україні.

Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію Росії та захоплення частини східних та південних областей України. Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах,

– наголосили в СБУ.

Бастрикіну оголосили підозру / Фото СБУ

В Офісі генпрокурора зазначили, що за даними слідства, з 2014 року по теперішній час Бастрикін створював на окупованих територіях України, зокрема в Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях органи кримінального судочинства. Йдеться про так звані регіональні підрозділи слідчого комітету Росії.

Результатом роботи цих окупаційних каральних органів стало порушення більш ніж 2 000 кримінальних справ стосовно громадян України,

– додали в Офісі генпрокурора.

У поле зору ворога, перш за все, потрапляли представники військового та політичного керівництва нашої держави, силових структур, військовослужбовці взяті в полон, а також українці, які заперечували входження окупованих територій до складу Росії.

Очільнику російського слідчого комітету Бастрикіну повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії, глорифікації її учасників.