СБУ опечатала всі магазини B2B Jewelry: фото, відео

СБУ продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry. Правоохоронці задокументували нові факти злочинів.

Провели масові обшуки

Працівники Служби безпеки України провели 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах. Вони відбулися на території 8 областей.

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Де проходили обшуки

В Київській області;

Вінницькій,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Івано-Франківській,

Одеській,

Харківській,

Черкаській.

СБУ провела масштабні обшуки у B2B Jewelry / Фото СБУ

Під час них вилучили:

документи, які мають доказове значення;

ювелірні вироби;

печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;

мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;

майно, зокрема транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, а їхні приміщення опечатала.

Кураторам оголосили підозри

4 кураторам оголосили про підозру. СБУ клопотала, аби одного із підозрюваних взяли під вартою. Однак Печерський районний суд Києва відправив його додому під особисте зобов'язання. Зауважимо, воно не передбачає жодних обмежень на виїзд з країни.

Кураторів підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Ці злочини розглядають, як вчинені групою осіб за попередньою змовою.

Дивіться відео, як СБУ навідалася у магазини B2B Jewelry: