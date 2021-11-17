СБУ опублікувала відео допиту бойовика, який із автоматом прийшов на позиції ЗСУ
Джерело:СБУ
Українські військові затримали на лінії розмежування проросійського бойовика. Чоловік ще у 2018 році доєднався до лав окупантів. Відео з його допитом опублікувала СБУ
Затриманий, повідомили у Службі безпеки, брав участь у обстрілах українських підрозділів на території Бахмутського району Донеччини.
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Бойовик помилково вийшов на українські позиції
У СБУ зауважили, що бойовик втратив орієнтир та помилково прийшов до українських позицій. До незаконних збройних формувань чоловік приєднався ще у 2018 році: був на посадах стрілка, а також помічника гранатометника.
Що виявили у затриманого:
- "військовий квиток ЛНР",
- "тимчасове посвідчення" мешканця ОРДЛО;
- споряджений магазин від автомата Калашникова.
Слідчі СБУ уже повідомили бойовику про підозру у таких злочинах: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у терористичній групі чи терористичній організації. Згодом посібнику окупантів оберуть запобіжний захід.
Бойовик каже, що приєднався до бойовиків, аби "постояти на кордоні"
Посада – номер розрахунків. Підрозділ – окремий взвод. Крупнокаліберний "Утьос" кулемет. Кулеметник. "Утьос". Другого мотострілецького батальйону 7 гвардійської чистяківської бригади,
– розповів бойовик на допиті.
Щодо своїх мотивів приєднання до бойовиків, то чоловік сказав, що "би на кордоні постояти".
Бойовик бачив кадрових російських офіцерів
Підрозділ затриманого базувався у Логвіново. Він повідомив, що бачив кадрових російських офіцерів – проте на рівні комбата і вище.
Випивають, але так – щоб сумно не було,
– так описав моральний клімат у бойовиків затриманий
Дивіться відео допиту бойовика:
Що відомо про затримання бойовика на лінії розмежування
- Бойовика затримали українські військові і передали контррозвідникам СБУ 17 листопада.
- Чоловік служив у лавах бойовиків з 2018 року.
- Посібнику окупантів вже повідомили про підозру, незабаром запобіжний захід йому обере суд.