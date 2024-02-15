СБУ передала "вибухову валентинку" колаборантам в окупованому Енергодарі: промовисте відео

Служба безпеки України передала колаборантам в Енергодар "вибухову валентинку". Дрон нагадав зрадникам, що співпраця з окупантами може коштувати їм життя.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. Уточнюють, що "інцидент" стався учора, 14 лютого – на День Валентина.

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Колаборанти саме зібралися в міськраді, щоб обговорити питання "бюджету" та підготовку до "виборів" на тимчасово окупованих територіях, коли завітав ударний дрон СБУ.

У день закоханих спецпризначенці СБУ нагадали зрадникам, що співпраця з окупантами – це не лише кримінальна відповідальність, але й небезпечно для життя,

– повідомили джерела.

Відтак, "нарада" зрадників закінчилася безрезультатно.

"За чутками, наступна нарада буде не скоро, бо колаборанти тепер бояться збиратися і дуже переживають за свої життя", – додали джерела.

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