СБУ перехопила розмови окупантів, де йдеться про великі проблеми із забезпеченням
Джерело:Служба безпеки України
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням: "елітна" армія Путіна деморалізована, дехто – безперервно пиячить.
Про це свідчать розмови із перехоплених плівок, які оприлюднила Служба безпеки України.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Ворог деморалізований та хоче додому
Чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво. І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.
Зараз ворог деморалізований і вже взявся за "ісконно русский обычай" – пиячити.
Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Але отримують гідну відсіч наших захисників!
Слухайте перехоплену розмову окупантів:
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.