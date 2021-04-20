На тлі російської агресії: СБУ перевела в режим підвищеної готовності підрозділи в регіонах

Співробітників Служби безпеки України перевели в режим підвищеної готовності в усіх областях. Це відбувається на тлі російської агресії на Донбасі та напруги біля кордону.

СБУ має діяти на випередження та постійно аналізувати отриману інформацію, яка може загрожувати держбезпеці. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

До теми Можуть запровадити особливий режим в областях: СБУ готує масштабні навчання

Режим підвищеної готовності

Наразі посилили контррозвідувальну та оперативно-розшукову складову Служби. У багатьох областях СБУ уже проводить антитерористичні навчання, ще у деяких – вони заплановані.

Речник додав, що агресор проводить інформаційні спецоперації, аби поширити серед українців паніку. Також можуть бути провокації та заворушення.

Наша країна змушена протистояти проявам гібридної війни з боку Росії. І мова йде, зокрема, про інформаційні спецоперації, поширення панічних настроїв у суспільстві, провокування акцій протесту і заворушень. Все це – окремий напрям роботи російських спецслужб,

– заявив Дехтяренко.

Власне, тому до будь-яких спроб розхитати ситуацію СБУ ставиться з особливою увагою.

Антитерористичні навчання СБУ: коротко