Служба безпеки України проводить перевірку територій Печерського району. Зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.

Безпекові заходи проводять сьогодні, 11 січня. Також у перевірці СБУ допомагає Нацполіція та військова служба правопорядку ЗСУ.

Зверніть увагу СБУ завершила обшуки Московського патріархату в 9 областях: фото скандальних знахідок

Чому СБУ перевіряє урядовий квартал Києва

Як розповіли правоохоронці, мета цих заходів – перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, а також підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

Це особливо важливо в умовах збройної агресії Росії, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом,

– зазначили в СБУ.

Так, правоохоронці наразі перевіряють:

території та окремі приміщення для виявлення заборонених предметів;

громадян, які перебувають на території урядового кварталу. Водночас буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Перевірка СБУ урядового кварталу / фото Служба безпеки України

Зверніть увагу! Під час заходів СБУ можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.