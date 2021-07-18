СБУ підготувала підозру міністру оборони Росії Шойгу: у чому його звинувачують
Джерело:СБУ
Служба безпеки України викликала для вручення підозри очільника російського оборонного міністерства Сергія Шойгу. Документ вже підписав старший слідчий Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях Тарас Бутенко.
У СБУ в коментарі 24 каналу підтвердили наявність підозри. Так, Шойгу зобов'язаний прибути 20 липня до Маріуполя для її вручення.
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У чому звинувачують Шойгу
Слідчі СБУ підготували підозру російському міністру за статтею 260 про створення воєнізованих збройних формувань, які заборонені законом України. У випадку Шойгу його діяльність призвела до загибелі людей та інших тяжких наслідків.Цікаво! Якщо провину міністра оборони Росії доведуть, то в Україні йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Повістка на виклик Шойгу / Фото СБУ
У Маріуполі російському міністру хочуть не лише вручити підозру, але й провести певні процесуальні дії. Якщо Шойгу не прибуде для вручення підозри, згідно з українським законодавством, його можуть оголосити у міжнародний розшук.
Якщо ж підозру йому таки вручать, але він не з'являтиметься у суді, до міністра можуть застосувати примусовий привід та грошові стягнення.
Вже не перша підозра для Шойгу
У травні Офіс генпрокурора повідомив Шойгу про підозру в пособництві блокування військової частини ВМС Збройних сил України під час окупації Криму.
За даними слідства, у лютому – березні 2014 року він командував Південним військовим округом ЗС Росії та організував оточення бронетранспортерами та блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ. Саме цей військовий підрозділ міг дати відсіч збройній агресії.