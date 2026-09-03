СБУ підозрює заступника командира РДК у замаху на главу уряду Чечні у вигнанні – ЗМІ

Служба безпеки України підозрює Степана Каплунова у підготовці замаху на главу уряду Чеченської Республіки Ічкерія у екзилі Ахмеда Закаєва. Нещодавно політик відвідував Україну напередодні Дня незалежності.

Саме тоді, за словами спецслужб, і мав статись теракт. Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела..

Що сказали в СБУ?

Служба безпеки України заявляла про викриття заступника командира Російського добровольчого корпусу. За повідомленнями спецслужб, він мав підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху під час його візиту в Україну.

Джерела ЗМІ повідомляють, що жертвою ФСБ мав стати чеченський політичний та військовий опозиційний діяч Ахмед Закаєв. З 2007 року він обіймає посаду голови Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні. Зазначимо, що політик перебував в Україні 24 серпня.

СБУ заявляла, що Степан Каплунов отримав від російських спецслужб завдання ліквідувати військовослужбовців Сил оборони. Також вони опублікували відео із російським військовим, на якому він зізнається, що завербований ФСБ.

Адвокат заступника командира РДК Тарас Боровський прокоментував оприлюднене СБУ відео і сказав, що воно зняте "під тиском, катуваннями й погрозами вбивств",

Що сказав підозрюваний?

Нагадаємо, що Степан Каплунов заперечив співпрацю з російськими спецслужбами. Він наголосив, що його змусили це визнати на відео, застосовуючи психологічний тиск.

Також у четвер, 3 серпня, заступник командира РДК розповів свою версію подій. За його словами, у неділю, 23 серпня, його викрали співробітники СБУ та протягом 9 днів утримували на двох об’єктах.