СБУ піймала бойовика "Оплоту", який добивав поранених воїнів АТО

В одному з хостелів Києва правоохоронці виявили терориста так званого "Оплоту". Він займався ліквідацією поранених українських бійців і просто добивав живих.

У 2015 році терорист участь у боях в районі Ясинуватої на Донеччині. Аби піймати злочинця, контррозвідники СБУ провели спецоперацію.

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Терорист з "Оплоту", який добивав живих

Бойовик приїхав у Київ із Криму і шукав способи, як виїхати у Росію. Правоохоронці викрили його в одному з хостелів столиці.

Він входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військових АТО. Крім того, він проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних Сил України.

На відео із затримання, яке оприлюднила СБУ, він прямо зізнається у тому, що робив на Донбасі.

Я брав участь у бойових діях на стороні "ДНР", в "Оплоті". Був навідником, стріляли по стороні України. Добивав поранених,

– розповів терорист.

Дивіться оперативне відео із затриманим бойовиком

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру. За рішенням суду йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.