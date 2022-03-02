СБУ показала військове приладдя російських окупантів, які їхали "захоплювати Київ"

2 березня 2022 , 19:30
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Джерело:

Служба безпеки України

Служба безпеки України організувала огляд військового приладдя російських окупантів.

У користувачів соцмереж цей "анпакінг", із купою макулатури та канцтоварів, викликав лише нову хвилю жартів щодо ворожого війська. 

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З чим відправляють на війну російських солдатів

З відео видно, що у планшеті окупантів безліч підручників, калькулятор, фломастери та навіть стікери. А через застарілу техніку, в мережі цей набір встигли порівняти із тими, які видавали військовим під час Другої світової війни. 

Подивіться, як оснащені бійці Росії, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"… А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути,
– коментують побачене в СБУ. 

Приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ:


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Автор: Юлія Бабич