СБУ посилила контррозвідку: Баканов і Данілов відвідали зону ООС
Джерело:СБУ
У СБУ запевняють, що разом з іншими службами готові вчасно реагувати на всі можливі варіанти дестабілізації в Україні. Адже зараз агресор застосовує цілий комплекс заходів тиску на нашу державу.
Голова СБУ Іван Баканов закликав українців бути спокійними. Він наголосив, що інформацію треба брати з офіційних і перевірених джерел, передає 24 канал.
До теми СБУ на кордоні з Білоруссю тренувалася запобігати диверсії: фото навчань
Українці мають зберігати спокій
Баканов наголосив, що дезінформація – це важливий елемент гібридної війни.
Спокій, критичне мислення і відповідальність – ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну,
– сказав очільник СБУ.
Він разом із секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олексієм Даніловим відвідав Донецьку область. Посадовці ознайомились із безпековою ситуацією у регіоні та відвідали оборонні позиції українських воїнів.
"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрям. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об'єктів, протидії можливим терактам і диверсіям тощо", – наголосив Іван Баканов.
СБУ працює посилено
- Росія, окрім посилення реальних обстрілів на Донбасі, веде ще й активну інформаційну війну. Відтак, у СБУ заявили, що події на окупованому Донбасі 18 лютого є черговим витком гібридної війни проти України. Українські силовики працюватимуть у посиленому режимі.
- Офіс генерального прокурора та СБУ також відкрили справу про обстріл дитячого садочка та школи 17 лютого на Донбасі.
- Також повідомляли, що на Львівщину можуть прибути ворожі "тітушки". СБУ заявляла, що готова до всіх провокацій і їх "зустріне" відповідно.
До окупованого Донецька приїхали "вагнерівці", щоб чинити провокації: дивіться відео