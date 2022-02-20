СБУ посилила контррозвідку: Баканов і Данілов відвідали зону ООС

У СБУ запевняють, що разом з іншими службами готові вчасно реагувати на всі можливі варіанти дестабілізації в Україні. Адже зараз агресор застосовує цілий комплекс заходів тиску на нашу державу.

Голова СБУ Іван Баканов закликав українців бути спокійними. Він наголосив, що інформацію треба брати з офіційних і перевірених джерел, передає 24 канал.

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Українці мають зберігати спокій

Баканов наголосив, що дезінформація – це важливий елемент гібридної війни.

Спокій, критичне мислення і відповідальність – ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну,

– сказав очільник СБУ.

Він разом із секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олексієм Даніловим відвідав Донецьку область. Посадовці ознайомились із безпековою ситуацією у регіоні та відвідали оборонні позиції українських воїнів.

"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрям. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об'єктів, протидії можливим терактам і диверсіям тощо", – наголосив Іван Баканов.

СБУ працює посилено

Росія, окрім посилення реальних обстрілів на Донбасі, веде ще й активну інформаційну війну. Відтак, у СБУ заявили, що події на окупованому Донбасі 18 лютого є черговим витком гібридної війни проти України. Українські силовики працюватимуть у посиленому режимі.

Офіс генерального прокурора та СБУ також відкрили справу про обстріл дитячого садочка та школи 17 лютого на Донбасі.

Також повідомляли, що на Львівщину можуть прибути ворожі "тітушки". СБУ заявляла, що готова до всіх провокацій і їх "зустріне" відповідно.

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