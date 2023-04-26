Формує загони кадирівців та викрадає людей: СБУ повідомила про підозру Магомеду Даудову

СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чеченської республіки Росії Магомеду Даудову. За повідомленням, він причетний до окупації частини території України, входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його накази щодо ведення агресивної війни проти України.

В ефірі 24 Каналу правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв розповів, що той розпочинав свою "кар'єру" на боці Росії і воював проти чеченських бійців. Відомий викраденнями людей.

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"Я і члени моєї родини були викрадені за його співучасті. Це було у 2015 році і надалі він займався переслідуванням нашої сім'ї", – сказав Янгулбаєв.

Що відомо про Даудова

За словами правозахисника, Даудов перейшов на бік Кадирова після полону і досі продовжував підтримувати Росію.

"Виходить, що на початку нульових він закликав не воювати, скласти зброю, вести мирний спосіб життя, а тепер навпаки – разом з кадирівцями закликає до незалежності, але не Чечні, а Донбасу (як вони це спочатку називали) і Росії, яка по ідеї бомбила його і всіх нас в Чечні", – відзначив спікер.

Абубакар Янгулбаєв про діяльність Магомеда Даудова: дивитись відео

Як Даудов причетний до найманців

Янгулбаєв розповів, що в місті Гудермес Чеченської республіки у так званому "російському університеті спецназу" проходять тижневі тренування найманців – вихідців з Росії і країн ОДКБ. Потім їх перекидають до тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, повідомила СБУ. Безпосередньо Даудов брав участь у зборах та відправці бійців.

Він супроводжує загони. Але в них в основному не чеченці. Кадирову довелося збирати найманців з інших регіонів Росії і в тому числі вихідців з країн ОДКБ,

– повідомив він.

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