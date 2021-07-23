Розкрадав землі: СБУ повідомила про підозру топчиновнику Держгеокадастру
Джерело:СБУ
Одному з чинних керівників Держгеокадастру в Чернігівській області повідомили про підозру у розкраданні землі. Він перший, кого притягнуть до відповідальності після того, як СБУ викрила незаконну схему.
У чому підозрюють посадовця
Зловмисник незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землю. Її вартість становить майже 3 мільйони гривень.
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Це лише перша підозра у масштабному механізмі,
– наголосили в СБУ.
Правоохоронці встановили 11 епізодів незаконного виділення землі. Проти чиновника відкрили одразу 2 кримінальні справи:
- зловживання владою або службовим становищем,
- службова недбалість.
Наразі планують притягнути до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до злочину.
Чиновника Держгеокадастру підозрюють у масштабному розкраданні землі