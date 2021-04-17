СБУ повідомила про підозру "міністрові" бойовиків: яке покарання йому світить

Служба безпеки України оголосила про підозру так званому "заступнику міністра інформації ДНР". Чоловіка звинувачують у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

В СБУ з посиланням на слідчих заявили, що "міністр" бойовиків готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки.

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Крім того, чоловік популяризував ідеї "руського миру" і "Новоросії", а також закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Співробітники Служби безпеки України оголосили йому про підозру за другою частиною статті 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Тепер колаборанту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше Служба безпеки України повідомила про затримання ексчиновниці угруповання "ЛНР", яка була керівницею так званого "управління культури, молоді та спорту" окупованого бойовиками міста Довжанська.

Зауважимо, що з 2014 року Служба безпеки України скерувала до суду майже 2 000 проваджень щодо державної зради та тероризму. З 2014-го спецслужба розслідувала 16 643 справ за цими статтями та повідомила про підозру 3 484 особам.