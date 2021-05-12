У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Російський репер Моргенштерн потрапив у перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України. СБУ прокоментувала його появу у "чорному списку" Мінкульту.

Саме Служба безпеки України раніше направила відомству лист щодо включення виконавця до цього переліку. Як там це аргументують – читайте далі.

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У СБУ пояснили, що направили відповідну пропозицію Мінкультури й інформполітики через те, що росіянин під час виступів, зокрема, пропагує культ насильства і жорстокості.

Інша причина – поширення й вживання наркотиків та психотропних речовин. Мовляв, це створює передумови для конфліктів з організаторами та учасниками концерту за його участю.



Відповідь СБУ на запит УНН / Скриншот

Моргенштерн у "чорному списку" Мінкульту