У СБУ пояснили, що робили біля приміщення ОВК на Прикарпатті

Приміщення Будинку культури у Надвірній, де ОВК проводить підрахунок голосів, вранці 1 квітня оточила СБУ. Силовики за останню добу вже отримали чотири повідомлення про замінування.

У Службі безпеки зазначають: у межах своїх повноважень вживають заходів для недопущення дестабілізації. Відтак разом із поліцією охороняють приміщення, де засідає ОВК.

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Чому СБУ оточила будівлю ОВК

У пресслужбі пояснюють: за останню добу правоохоронці отримали 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників на об'єктах 87 виборчого округу. Усі ці повідомлення були перевірені та виявилися неправдивими.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення відкриють кримінальне провадження.

Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів на 87 ОВО. У зв'язку з цим, СБУ прийнято рішення разом з органами Національної поліції забезпечувати охорону на 87 ОВО,

– кажуть силовики.

СБУ наголошує, що в межах своїх повноважень реагуватиме на будь-які спроби порушити закон.

Підрахунок голосів на окрузі №87

Станом на 15:35 ЦВК опрацювала 82,05% протоколів виборчих комісій.

За підрахунками, наразі лідером перегонів є Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" – у нього 31,25% голосів.

На другому місці, з незначним відривом, – Олександр Шевченко – 29,43%.

Руслан Кошулинський від "Свободи" зі 28,92% голосів на третьому місці.

Нардеп від мажоритарного округу

склав депутатські повноваження, бо його восени 2020 року обрали головою Надвірнянської ОТГ. Підрахунок триває вже третю добу і супроводжувався скандалами, мітингами і псевдомінуваннями. Про це детальніше за посиланням

Довибори на цьому окрузі відбулися 28 березня.