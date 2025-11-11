Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, інформує 24 Канал.

Що сказав політолог?

Експерт підкреслює, що після того, як Василь Малюк став керівником СБУ, вперше за період незалежності почалось викриття "агентів в рясах". За його словами, українська спецслужба діє системно і не дає агентурі ФСБ з УПЦ (МП) знову розгорнутися в Україні.

Реальні строки зрадникам, суттєво ускладнили, а подекуди унеможливили для Москви вербування нових агентів в церковному середовищі,

– зауважив Черненко.

Політолог пояснив, що досвід вербування московські спецслужби мали з часів СРСР, тому багато "святих отців" просто змінили документи КДБ на посвідчення ФСБ.

Церкви і духовні семінарії УПЦ (МП) по суті перетворились на легалізовані резиденції московської розвідки. Якщо ви думаєте, що це перебільшення, то відправлю вас до свіжих даних Служби Безпеки. З початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП).Серед фігурантів – 27 вищих чинів церкви: митрополити та архієпископи, які підозрюються у роботі на Росії,

– наголосив екснардеп.

Експерт нагадує, що найбільш поширені злочини представників УПЦ (МП) – це колабораційна діяльність, державна зрада, пособництво державі-агресору, посягання на територіальну цілісність України.

Ключове – це нейтралізація підлеглими Малюка російського впливу на мільйони людей, які вірили “агентам в рясах”. Усі соцопитування фіксують – УПЦ (МП) втратила значну частину своїх прихожан, які нарешті зрозуміли ким є їх "духовні отці",

– підсумував Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що за ініціативи СБУ було припинено українське громадянство та скасовано посвідки на тимчасове проживання 19 клірикам УПЦ (МП), які мають російські паспорти. Найвідоміший з них очільник московської церкви в Україні Онуфрій (в миру – громадянин Росії Березовський).