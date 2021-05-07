Збував криміналітету: СБУ припинила контрабанду деталей для пістолетів-кулеметів

Служба безпеки України заблокувала нелегальний канал постачання в Україну комплектувальних деталей до вогнепальної зброї. Запчастини житель Києва використовував для пістолетів-кулеметів, які згодом збував криміналітету.
Джерело:СБУ
Попередньо, зловмисник організував у своєму гаражі майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.
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Як працювала злочинна схема
Житель Києва налагодив контрабандні постачання комплектувальних деталей до автоматичної зброї з однієї з європейських країн.
Нелегальний товар зловмисник отримував від іноземних спільників через сервіси міжнародної пошти.
Отримані запчастини він використовував для ремонту і перероблення стрілецької зброї, зокрема пістолетів-кулеметів. А їх згодом збував представникам криміналітету.
Як затримали контрабандиста
Організатора нелегального каналу затримали при отриманні чергової посилки.
Під час огляду у нього виявили 10 ствольних планок і 15 магазинів для автоматичної стрілецької зброї типу Scorpion.
Під час обшуку у контрабандиста вилучили
- 2 пістолети-кулемети SA-24 і SA-26;
- 4 корпуси гранат Ф-1;
- уніфіковані запали ручної гранати;
- понад 600 патронів різного калібру;
- порох для виготовлення боєприпасів;
- прилади та обладнання для ремонту та перероблення вогнепальної зброї.
Щодо затриманого порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.