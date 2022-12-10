СБУ проводить контррозвідувальні заходи у храмах УПЦ МП в Харкові

Зранку 10 грудня СБУ продовжила роботу з виявлення потенційної загрози на об'єктах УПЦ МП. Цього разу співробітники з обшуком наглянули до Харкова.

Контррозвідувальні заходи 10 грудня співробітники СБУ проводять на Харківщині. Розповідаємо, до яких храмів навідалися правоохоронці з перевіркою.

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В яких храмах проводять обшуки

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Взискання загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Нагадуємо, що обшуки проводять разом з Нацгвардією та Державною прикордонною службою. Відповідні заходи проводять задля того, щоб протидіяти підривній діяльності спецслужб Росії у нашій державі.

СБУ навідалася з обшуками до храмів УПЦ МП на Харківщині / Фото СБУ

Операції, які проводять на територіях храмів УПЦ МП, дозволяють унеможливити використання ворогом релігійних громад. Таким чином правоохоронці мінімізують шанси перетворити їх на осередки "русского міра". Крім того, запобігають можливим провокаціям або терористичним актам.

В Україні можуть заборонити УПЦ МП

Напередодні народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в Україні можуть заборонити діяльність церков Московського патріархату. Про це свідчить підтримання відповідного законопроєкту Комітетом ВРУ 9 грудня.

Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроєкт №8221. Як людина з Маріуполя, повністю підтримую рішення, які допомагають вичищати "русскій мір" з України,

– зазначив нардеп.

Нардепка Наталія Піпа зазначила, що Комітет ВРУ підтримав такі законопроєкти:

№8221, який передбачає заборону РПЦ, а також структур, які їй підпорядковуються;

№8012 про звернення до КМУ щодо передачі Почаївської лаври та Києво-Печерської лаври ПЦУ,

№8262, що передбачає спрощений перехід МП до ПЦУ.

Нагадаємо, що напередодні СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у Київській і Херсонській областях. Під час обшуків там виявили підозрілих осіб, незареєстровану зброю, а також російські агітки.