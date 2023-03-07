На Закарпатті зловили "церковного блогера", що називав вірян ПЦУ "сатаністами"

Представники Служби безпеки завітали в помешкання закарпатського блогера, що, ймовірно, розпалював міжконфесійну ворожнечу. Власне, чоловік називав Православну Церкву України – сектантською організацією, наполягаючи на її неканонічності та незаконності.

Про оголошення підозри так званому "церковному блогеру" стало відомо 7 березня. Як не дивно, він є прибічником УПЦ Московського патріархату.

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Деталі візиту силовиків до блогера

Як зазначили в пресслужбі СБУ, блогер створював публікації, які просувають наративи кремлівської пропаганди. Вірян православної Церкви України він обзивав "сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами", а саму ПЦУ – незаконною організацією та сектою.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, та зазначено, що інфлюенсер сприяв загостренню ситуацію в країни своїми заявами, що розпалюють ворожнечу. Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу, у якій йдеться про "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Візит силовиків до "церковного блогера" на Закарпатті / світлини СБУ

Українські правоохоронні органи працюють: останні новини

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру та затримання радника міського голови Очакова на Миколаївщині. Як зазначили в структурі, ймовірно, 55-річний чоловік отримував завдання від головного управління генерального штабу збройних сил Росії. Себто працював на ворога та є держзрадником.

Разом з тим співробітники Служби безпеки затримали заступника голови військової адміністрації Ігоря Ткачука. Наразі достеменно невідомо, у чому звинувачують держслужбовця.

Також детективи БЕБ спільно з СБУ вилучили понад 16 тисяч тонн бензину та дизельного пального на суму, що становить майже 800 мільйонів гривень. Обшуки провели на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях.

В СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості щодо діяльності будь-якої релігійної конфесії. Правоохоронні органи – відповідно до Конституції – поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання.