В одному із районів Київщини проходять контррозвідувальні заходи: СБУ звернулася до українців

СБУ проводить планові безпекові заходи в населених пунктах Бучанського району Київської області. Відомство пояснило, що це значить.

У Службі безпеки наголосили, що участь у заходах беруть також поліцейські та військові з Угруповання сил і засобів оборони міста Київ. Мета цих дій – посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують, передає 24 Канал.

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Що СБУ роблять на Київщині

У СБУ пояснили, що силовики проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Також здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів,

– зазначили у відомстві.

Там попросили громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, а також нагадали про необхідність мати з собою документи, що посвідчують особу, і дотримуватися режиму комендантської години.

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