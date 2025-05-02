В СБУ розповіли деталі про те, як нападниця на Стерненка планувала злочин

1 травня на Сергія Стерненка напали. У Службі безпеки України повідомили, як росіяни готували напад на волонтера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Як росіяни готували напад на Стерненка

Жінці, яка готувала вбивство Стерненка, вже повідомили про підозру. Їй інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

Затримана – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті. За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контакту".

Пізніше жінка отримала складніші завдання. Наприклад, за інструкцією куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій. А ще змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центрі Києва.

"Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя – пістолет моделі ПМ та набої до нього", – написали в СБУ.

Агентка знала марку автомобіля волонтера та приблизний час, коли він виходить з будинку. Тож уранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання.

"У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на Росію, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі", – навели дані в службі.

Переписка нападниці на Стерненка з російськими кураторами / Фото СБУ

Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці вживають комплексних заходів, щоб установити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.