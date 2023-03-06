СБУ схопила бойовика угруповання "Спарта", який вів вогонь по аеропорту Донецька

Служба безпеки в Одесі затримала колишнього бойовика ДНР. Свого часу він був учасником терористичного батальйону "Спарта".

Відомо, що зловмисник – місцевий житель. У 2014 році брав участь у бойових діях проти сил АТО на Сході України.

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Після поранення зрадник "заліг на дно"

За даними слідства, чоловік воював проти України під позивним "Хантер". Під командуванням "Мотороли" він чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ. Крім того, зрадник брав участь у збройному протистоянні в аеропорту міста Донецьк.

Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину.

Зрадника затримали / Фото СБУ, Одеська обласна прокуратура

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів.

Зраднику обрали запобіжний захід

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали. При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Одеситу повідомили про підозру за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

До слова, український активіст Сергій Стерненко повідомив, що затриманого в Одесі зрадника звати Артем Перемишленко.

Одесит був бойовиком так званої ДНР / Фото з телеграму Стерненка

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