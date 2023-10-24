Є кілька цікавих моментів, – політтехнолог про матеріал щодо співпраці України та ЦРУ

Видання The Washington Post опублікувало матеріал, де стверджують, що СБУ та ГУР співпрацюють з американським ЦРУ та британською МІ6. Там є низка цікавих моментів.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що матеріал вийшов надзвичайно цікавим. Там була опублікована унікальна інформація.

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По суті, в СБУ, де свого часу було багато російських агентів, вдалося організувати два ізольовані відділи, які співпрацюють з американською та британською спецслужбами.

Багато цікавих моментів

Як наголосив Тизенгаузен, якщо дані від The Washington Post правдиві, то випливає багато цікавих моментів. Деякі з них підтверджуються вперше.

Журналісти приписують СБУ операції з ліквідації доньки російського пропагандиста Алєксандра Дугіна; командира підлодки "Краснодар"; бойовиків "Мотороли" та "Гіві", які були знищені ще у 2016 та 2017 роках тощо. Щодо останніх тривалий час було багато сумнівів, хто ж це організував.

Пресслужба СБУ у коментарі виданню NV заявила, що не коментує інформацію з анонімних джерел.

Дуже багато цікавих моментів в матеріалі. Єдине. Коли такі матеріали з екстреною інформацією з'являються, то в мене виникає питання. А для чого це? Є у мене свої припущення. Коли робиться акцент на унікальні операції, то одразу пишуть, що ЦРУ не бере в цьому участь. Є відчуття, що, можливо, нас чекають якісь сюрпризи найближчим часом… Хто наступний?

– зазначив Тизенгаузен.

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СБУ та ГУР співпрацюють з ЦРУ: коротко