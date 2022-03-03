СБУ спіймала коригувальника, який навів "Калібр" на аеродром Івано-Франківська

Служба безпеки України затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром.

СБУ затримала диверсанта 2 березня у момент корегування іншого стратегічного об'єкта на Івано-Франківщині.

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Що відомо про коригувальника, який працює на Росію:

Диверсант прибув до міста за добу до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він поселився неподалік від аеропорту.

Напередодні ракетно-бомбового удару диверсант передав ворогу інформацію про місце об’єкта.

Внаслідок бомбардування інфраструктура аеропорту була зруйнована, про що диверсант відзвітував своєму начальству.

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