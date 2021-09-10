СБУ спіймала російського кримінального авторитета "Рому Попенка"

У Тернопільській області затримали російського кримінального авторитета "Рому Попенка". Він перебував у міжнародному розшуку.

У СБУ уточнили, що злочинець переховувався в Україні. Він намагався поширити тут вплив російського криміналітету.

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"Рома Попенко" обіймав високе становище у російському кримінальному середовищі. Він перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю держави-агресорки.

Зловмисник потрапив в Україну за підробленими документами. Вони були оформлені на чуже ім'я.

Кримінального авторитета затримали: дивіться відео СБУ

Перевіряють, чи затриманий не скоював злочинів в Україні

Оперативники СБУ затримали "Попенка" у місті Кременець на Тернопільщині. Саме там він переховувався. Його, згідно з встановленими процедурами, передали працівниками Нацполіції.

Правоохоронці вирішують питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Водночас вони перевіряють можливу його причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.