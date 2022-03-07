СБУ спіймала цілий підрозділ бойовиків у Донецькій області

Служба безпеки України продовжує викривати російських військових, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу. Так, у Донецькій області вдалося затримати цілий підрозділ бойовиків.

За даними СБУ, ці 13 окупантів стріляли по мирних мешканцях, житлових масивах і об’єктах критичної інфраструктури в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці.

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Також саме цей підрозділ чинив збройний опір українським військовим у районі населеного пункту Майорськ.

Їх вдалося оточити та спіймати під час бою. "Наразі бойовики співпрацюють зі слідством і надають викривальні свідчення проти РФ", – додали в СБУ.

До слова, під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які під час окупації Криму у 2014 році зрадили державу.

А ще один російський загарбник сам здався в полон СБУ після розмови зі своєю дівчиною, яка живе в українському Бердичеві. "Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!" – сказав окупант.

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