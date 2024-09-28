СБУ спіймала на хабарі топменеджера Енергоатому, – ЗМІ

Служба безпеки України спіймала на хабарі директора з контрольно-ревізійної роботи Енергоатому Олександра Скопича.

Український журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що, за даним його джерела, Скопича впіймали хабарі 100 тисяч гривень, який він вимагав за справи з постачанням палива. Джерела "Економічної правди" підтвердили цю інформацію.

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Що відомо про затримання посадовця Енергоатому

Юрій Ніколов повідомив, що СБУ затримало Скопича біля офісу компанії на Гоголівській на хабарі 100 тисяч гривень, який він вимагав за розв'язання питання із постачанням пального.

Буквально 27 вересня нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що 9 листопада на тимчасову слідчу комісію (ТСК) через корупцію на закупівлях приходив виправдовувати Енергоатом саме директор з контрольно-ревізійної роботи.

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Журналіст Юрій Ніколов розповів, що Олександр Скопич був одним з членів НАЗК у 2016 – 2019 роках.