СБУ спрацювала на випередження, – експерт про попередження замаху на Зеленського

СБУ спрацювала на випередження і затримала агентів високого рівня, попередивши замах на президента Зеленського.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт підкреслює, що Кремль не полишає спроб вбивства представників керівництва України.

Дивіться також Мав бути подарунок Путіну: ФСБ також планувало ліквідувати Буданова перед Великоднем і Малюка

СБУ провела унікальну спецоперацію з викриття мережі агентів 5-ї служби ФСБ Росії, яка готувала вбивство Зеленського та керівників українських спецслужб. Підлеглими Малюка затримано агентів високого рівня – двох полковників (!!!) Управління держохорони. Їх викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту. Йшлося про особливий рівень загрози, адже можливості людей такого рівня з УДО справді великі,

– вважає Голобуцький.

Політолог наголошує, що СБУ врятувала життя очільника ГУР Кирила Буданова, відвернувши замах на його життя.

"Операція з терактом проти Буданова була вже на фінальній стадії. Саме про детальну підготовку замаху напередодні Великодня йдеться в розмовах зрадників з УДО з російськими кураторами", – акцентує експерт.

СБУ Малюка ще раз довела, що знаходиться на крок попереду росіян. Служба підтвердила свій високий фаховий рівень, вкотре спрацювавши на випередження. Від початку повномасштабного вторгнення ворогу не вдалось провести жодного замаху на українських високопосадовців. У росіян є окремий підрозділ завданням якого є замахи на перших осіб України та диверсії на нашій території – його робота повністю провалена завдяки нашій контррозвідці,

– резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ затримала двох полковників Управління держохорони. Їх було викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації українського високопосадовця. Також агенти Росії готували замах на Президента України Володимира Зеленського.

